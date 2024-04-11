Avrupa şampiyonluğu için Kartal’ın nefesi yetmedi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğunu kılpayı kaçırdı. Siyahbeyazlılar,İngiltere'deki mücadeleyi galibiyet veya 7 sayıdan daha az farklı bir yenilgiyle kapatsa kupayı kaldıracak olan Kartal, avantajını kullanamadı. Müsabaka boyunca geride olsa da farkı istediği seviyede tutan Beşiktaş, son çeyreğe çok iyi başladı amahüsran yaşadı. 6 sayılık fark, 15.4 saniye kala atılan üçlükle 9'a çıktı. Ardından da hücumda kaybedilen toptan sonraki iki sayılık basketle Aziz Akkaya'nın ekibi, maçı 81-70 kaybedip şampiyonluktan oldu.