Avrupa şampiyonluğu için Kartal’ın nefesi yetmedi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğunu kılpayı kaçırdı. Siyahbeyazlılar, finalin ilk maçında 75-68 mağlup ettiği London Lions'a deplasmanda 81-70 kaybetti.
İngiltere'deki mücadeleyi galibiyet veya 7 sayıdan daha az farklı bir yenilgiyle kapatsa kupayı kaldıracak olan Kartal, avantajını kullanamadı. Müsabaka boyunca geride olsa da farkı istediği seviyede tutan Beşiktaş, son çeyreğe çok iyi başladı ama üç önemli oyuncusunun (Nogic, Krivacevic, Yueru Li) 5 faulle kenara gelmesiyle
hüsran yaşadı. 6 sayılık fark, 15.4 saniye kala atılan üçlükle 9'a çıktı. Ardından da hücumda kaybedilen toptan sonraki iki sayılık basketle Aziz Akkaya'nın ekibi, maçı 81-70 kaybedip şampiyonluktan oldu.