Efes, 45 sayı fark attı istediğini aldı

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 45 sayı farkla 100-55 yendi.Son çeyreğin ortalarında Anadolu Efesli Jones ile Kızılyıldızlı Bolomboy arasında gerginlik yaşandı. Hakemler, iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Sbüyük bir başarıya imza attı. Elijah Bryant 16 sayı ile mücadelenin en skorer ismi olurken, Derek Willis ise 15 sayı kaydetti.