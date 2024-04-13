Fenerbahçe destan yazdı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nin yarı final mücadelesinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek final biletini aldı. Müsabakanın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.Kayla McBride 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu.Meesseman 17, Milic de 15 sayıyla ona eşlik etti. ÇBK Mersin'de Stephanie Mavunga'nın iyi performansı yetmedi. BöyleceFinal yarın saat 19.00'da oynanacak. Sarı-lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 6. kez finalde boy gösterecek.Galibiyetin mimarı olan ve maçın MVP'si seçilen Kayla McBride, "Önümüzde bir zor maç daha var. Şimdi yapmamız gereken; konsantre olmak" dedi. Emma Messeman daÇok sert zamanlarda sakin kalabildik ve istediğimizi aldık" diye konuştu.Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de final serisinde 2-0 önde. ÇBK Mersin ile oynayan sarı-lacivertliler, 17 Nisan Çarşamba günü de rakibini yenmesi durumunda ligde şampiyonluğunu ilan edecek.