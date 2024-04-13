Fenerbahçe destan yazdı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nin yarı final mücadelesinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek final biletini aldı. Müsabakanın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi. İkinci periyodu da 48-42 galip tamamlayan F.Bahçe, Mersin ekibi vites yükseltse de son bölüme 66-62'lik avantajla gitti ve maçı 89-80'lik skorla kazandı.
Kayla McBride 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu.
TOPLAMDA ALTINCI FİNAL
Meesseman 17, Milic de 15 sayıyla ona eşlik etti. ÇBK Mersin'de Stephanie Mavunga'nın iyi performansı yetmedi. Böylece F.Bahçe, Çekya ekibi USK Praha'yı eleyen Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM ile eşleşti.
Final yarın saat 19.00'da oynanacak. Sarı-lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 6. kez finalde boy gösterecek. Kanarya geçtiğimiz sezon bu kupada şampiyonluğa ulaşmıştı.
'10 SENE DE GEÇSE HATIRLAYACAĞIM'
Galibiyetin mimarı olan ve maçın MVP'si seçilen Kayla McBride, "Önümüzde bir zor maç daha var. Şimdi yapmamız gereken; konsantre olmak" dedi. Emma Messeman da "Çok zor maçtı. 10 sene sonra dönüp baktığımda, bu atmosferi hatırlayacağım.
Çok sert zamanlarda sakin kalabildik ve istediğimizi aldık" diye konuştu.
LİGDE DE ŞAMPİYONLUĞA YAKIN
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de final serisinde 2-0 önde. ÇBK Mersin ile oynayan sarı-lacivertliler, 17 Nisan Çarşamba günü de rakibini yenmesi durumunda ligde şampiyonluğunu ilan edecek.