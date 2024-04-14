Babahçeşehir ders veriyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji fırtınası esmeye devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş Emlakjet'i geriden gelip yenen Kırmızı Ejderhalar, dün evinde Galatasaray Ekmas'ı yine son bölümde yaptığı müthiş çıkışlaKarşılaşmaya etkili başlayan Bahçeşehir, ilk çeyreği 27-25 üstün kapattı. Kontrolü eline alan sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 45-40 önde gitti. Oyunda bir türlü ritmini bulamayan kırmızı-lacivertliler 3. çeyreği de 66-78 geride kapattı.son bölümde sazı eline alan Bahçeşehir, mücadeleyi tek sayı farkla kazanıp son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.Bahçeşehir Koleji Koçu Dejan Radonjic maçtan sonra şunları söyledi: "Tüm oyuncularımı ve ekibimi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bizim için çok zor ve önemli bir maçtı. İnişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduk ve oyunun iki tarafında da çok fazla hata yaptık ama sonunda önemli olan kazanmaktı. Önümüzdeki haftalarda da elimizden geleni yapacağız."