Final four Fransa’ya kaldı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off serisi 4. maçında evinde Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Seride durum 2-2'ye gelirken, Dörtlü Final'e yükselecek takımıTaraftarının muhteşem desteğiyle maça etkili başlayan sarı-lacivertliler,Mike James'in üst üste bulduğu sayılarla dengeyi kuran konuk takım 30-30 ile skoru eşitledi. Kanarya,Karşılaşmanın ikinci yarısı da müthiş mücadeleye sahne oldu.3. periyotta 18-14'lük üstünlük kuran Fransızlar, bu çeyreği 48- 47 önde tamamladı. Oyun ve skor sürekli el değiştirdi. Son 22 saniye kala Kanarya, 62-63 ile farkı bir sayıya düşürdü. Müthiş heyecanda F.Bahçe'nin nefesi yetmedi ve Monaco salondan 65-62 galip ayrıldı.Mücadelenin ardından ortalık karıştı. Monacolu oyuncular sevinirken Mike James'in, tribünlere yaptığı el hareketi tansiyonu yükseltti. Sahaya giren bazı taraftarlar, Fransız ekibinin oyuncularının üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri ve iki takımın teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik daha fazla büyümeden önlendi