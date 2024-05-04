Final four Fransa’ya kaldı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off serisi 4. maçında evinde Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Seride durum 2-2'ye gelirken, Dörtlü Final'e yükselecek takımı 8 Mayıs'ta Fransa'daki son maç belirleyecek.
Taraftarının muhteşem desteğiyle maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde kapattı.
Mike James'in üst üste bulduğu sayılarla dengeyi kuran konuk takım 30-30 ile skoru eşitledi. Kanarya, Papagiannis'in basket faulü ile soyunma odasına 33-30 önde gitti.
SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısı da müthiş mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, peş peşe bulduğu üçlüklerle 39-33'lük avantajı yakaladı.
3. periyotta 18-14'lük üstünlük kuran Fransızlar, bu çeyreği 48- 47 önde tamamladı. Oyun ve skor sürekli el değiştirdi. Son 22 saniye kala Kanarya, 62-63 ile farkı bir sayıya düşürdü. Müthiş heyecanda F.Bahçe'nin nefesi yetmedi ve Monaco salondan 65-62 galip ayrıldı.
MAÇTAN SONRA GERGİNLİK!
Mücadelenin ardından ortalık karıştı. Monacolu oyuncular sevinirken Mike James'in, tribünlere yaptığı el hareketi tansiyonu yükseltti. Sahaya giren bazı taraftarlar, Fransız ekibinin oyuncularının üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri ve iki takımın teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik daha fazla büyümeden önlendi