Kanarya ilklerle Berlin’e uçtu

Beko, Monaco'yu uzatmaya giden maçta 80-79 yenerek adını 5 yıl sonra Dörtlü Final'e yazdırırken birçok ilke de imza attı.Kanarya, play-off'ta 5. maçı kazanarak tur atlayan ilk takım oldu.Kanarya bunu başarırsa sarı-lacivertli kulüp aynı sezon içinde hem kadınlar hem de erkeklerde bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçecek.