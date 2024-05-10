Kanarya ilklerle Berlin’e uçtu

F.BAHÇE
Beko, Monaco'yu uzatmaya giden maçta 80-79 yenerek adını 5 yıl sonra Dörtlü Final'e yazdırırken birçok ilke de imza attı. 6. kez bu organizasyonda Dörtlü Final oynayacak olan sarı-lacivertliler, 5 defa bunu yaşayan Anadolu Efes'i geride bıraktı.
Kanarya, play-off'ta 5. maçı kazanarak tur atlayan ilk takım oldu. 2016 yılında Berlin'de bu kupayı kazanan Fenerbahçe 8 yıl sonra yine aynı şehirde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Kanarya bunu başarırsa sarı-lacivertli kulüp aynı sezon içinde hem kadınlar hem de erkeklerde bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçecek.