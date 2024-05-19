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Giriş Tarihi: 19.5.2024 16:22 Son Güncelleme: 19.5.2024 16:45

NBA'de Luka Doncic "triple double" yaptı, Dallas Mavericks konferans finaline çıktı

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NBA’de Luka Doncic triple double yaptı, Dallas Mavericks konferans finaline çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenen ve seriyi 4-2 kazanan Dallas Mavericks, konferans finaline yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçı 17 sayı geriden gelerek Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden Dallas Mavericks, konferans finali biletini aldı.

Mavericks'te Kyrie Irving 22 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, Derrick Jones 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Dereck Lively 12 sayı, 15 ribauntla galibiyeti katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Jalen Williams 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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NBA'de Luka Doncic "triple double" yaptı, Dallas Mavericks konferans finaline çıktı
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