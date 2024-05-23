F.Bahçeli taraftarlar Ataman’la tartıştı!

enerbahçe Beko, dün THY EuroLeague'de Final Four için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Sarı-lacivertlileri burada coşkulu bir grup karşılarken, taraftarlar ile Kanarya'nın rakibi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.Ataman'ın da küfürle karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi. Çok sinirlenen 58 yaşındaki Türk antrenördiye bağırdı.