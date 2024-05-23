F.Bahçeli taraftarlar Ataman’la tartıştı!

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enerbahçe Beko, dün THY EuroLeague'de Final Four için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Sarı-lacivertlileri burada coşkulu bir grup karşılarken, taraftarlar ile Kanarya'nın rakibi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. Aynı saatlerde Panathinaikos da Berlin'e inince F.Bahçeli taraftarlar, Ergin Ataman aleyhine 'Doping yapsana' tezahüratı yapıp küfürler ettiler.
Ataman'ın da küfürle karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi. Çok sinirlenen 58 yaşındaki Türk antrenör "Güvenlik görevlileri nerede?"
diye bağırdı. Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Yunan ekibi Panathinaikos yarın saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.