G.Saray’a başarılar

THY EuroLeague Final Four'da şampiyon bugün belli olacak.ilefinalde karşılaşacak.Daha önce bu kupayı iki kez kazanan Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında aynı başarıyı tekrar etmek istiyor. Ataman bir Türk koç olarak altıncı kez Final Four'da yer almak ve dördüncü kez final oynamanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek,diye konuştu.