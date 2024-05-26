G.Saray’a başarılar

THY EuroLeague Final Four'da şampiyon bugün belli olacak. F.Bahçe Beko'yu 73-57 yenen Panathinaikos
ile Olympiakos'u 87-76 mağlup eden Real Madrid
finalde karşılaşacak. Şampiyonluk maçı 21.00'de, F.Bahçe ile Olympiakos arasındaki 3.'lük karşılaşması ise 18.00'de başlayacak.
Daha önce bu kupayı iki kez kazanan Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında aynı başarıyı tekrar etmek istiyor. Ataman bir Türk koç olarak altıncı kez Final Four'da yer almak ve dördüncü kez final oynamanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "F.Bahçe galibiyetinin ardından yüzlerce tebrik mesajı alıyorum. Özellikle taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaraylı üst düzeyli yöneticiler, Galatasaraylı taraftarlardan. Bu vesileyle ben de Süper Lig yarışında Okan Hoca'ya (Buruk) ve taraftarı olduğum için Galatasaray takımına da başarılar diliyorum"
diye konuştu.