Avrupa’nın en büyüğü Ergin Ataman!

Basketboldaki gururumuz Ergin Ataman, 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.Pana, 12 yıl aradan sonra EuroLeague'de ipi göğüslemeyi başardı. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşilbeyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu.dün de koleksiyonuna 3. kupasını ekledi. Ataman mücadelenin ardından, "Geçen ay babamı kaybettim. Bunu gördüğüne eminim. Anadolu Efes ile kazandığım şampiyonluklarda benimleydi. Yunan taraftarlara ve Türk vatandaşlarına bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.