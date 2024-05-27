Avrupa’nın en büyüğü Ergin Ataman!

Basketboldaki gururumuz Ergin Ataman, 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Pana, 12 yıl aradan sonra EuroLeague'de ipi göğüslemeyi başardı. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşilbeyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu. 58 yaşındaki koç, daha önce Anadolu Efes ile 2 defa EuroLeaguae'de zafere uzanmıştı,
dün de koleksiyonuna 3. kupasını ekledi. Ataman mücadelenin ardından, "Geçen ay babamı kaybettim. Bunu gördüğüne eminim. Anadolu Efes ile kazandığım şampiyonluklarda benimleydi. Yunan taraftarlara ve Türk vatandaşlarına bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.