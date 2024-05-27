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Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:49

NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a övgü dolu sözler!

NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo’dan Ergin Ataman’a övgü dolu sözler!

Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, Yunanistan deviyle EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon olan Ataman'a NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan övgü dolu sözler geldi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol Turkish Airlines Euroleague Final Four'unun final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mücadeleyi izlemeye gelen isimlerinde arasında NBA'in Milwaukee Bucks takımında forma giyen yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo da vardı.

Yunan basketbolcu, Panathinaikos'un galibiyeti sonrasında koç Ergin Ataman'ı parkede kutladı.

Sport24'te yer alan habere göre Antetokounmpo; Ergin Ataman'a, "Sen bir numaralı koçsun, en iyisisin." şeklinde övgüde bulundu.

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NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a övgü dolu sözler!
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