NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo’dan Ergin Ataman’a övgü dolu sözler!

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol Turkish Airlines Euroleague Final Four'unun final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mücadeleyi izlemeye gelen isimlerinde arasında NBA'in Milwaukee Bucks takımında forma giyen yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo da vardı.

Yunan basketbolcu, Panathinaikos'un galibiyeti sonrasında koç Ergin Ataman'ı parkede kutladı.

Sport24'te yer alan habere göre Antetokounmpo; Ergin Ataman'a, "Sen bir numaralı koçsun, en iyisisin." şeklinde övgüde bulundu.