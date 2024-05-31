F.Bahçe, Kartal’ı avlayıp seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 96-88 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. Kanarya'da Nigel Hayes, attığı 29 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken,
galibiyette başrolü oynadı. Siyah-beyazlı takım adına Derek Needham 24 sayı
ile mücadele ederken, Yiğit 14 sayı buldu. İkinci maç yarın yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.