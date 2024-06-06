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Giriş Tarihi: 6.6.2024 17:26

NBA’de final serisi bu gece başlıyor

DHA
NBA’de final serisi bu gece başlıyor

NBA'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu bu gece oynanmaya başlayacak Boston Celtics-Dallas Mavericks final serisi ile belli olacak. 7 maç üzerinden oynanacak olan ve 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ilk mücadelesi TSİ 03.30’da Celtics’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

NBA Finalleri'nde normal sezonun lideri ve Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ile Batı Konferansı şampiyonu Dallas Mavericks karşı karşıya gelecek. Final yolunda Celtics, ilk turda Miami Heat'i 4-1, konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ve konferans finalinde Indiana Pacers'ı 4-0'lık serilerle eleyerek NBA Finalleri'ne yükseldi. Mavericks ise ilk turda Los Angeles Clippers'ı 4-2, konferans yarı finalinde Oklahoma City Thunder'ı 4-2 ve konferans finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı eleyerek finale çıkan Minnesota Timberwolwes'u 4-1'lik seri sonuçları ile rakiplerini yenerek NBA Finalleri'ne yükselmeyi başardı.

GÖZLER TATUM VE DONCİC ÜZERİNDE
Final serisinde gözler takımların süper yıldızları Jayson Tatum ve Luka Doncic'in üzerinde olacak. Celtics'in yıldızı Tatum, play-off'larda 26 sayı, 10.4 ribaund, 5.9 asist ortalamalarıyla takımının sayı, ribaund ve asist kategorilerinde lider durumda. Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic de 28.8 sayı, 9.6 ribaund, 8.8 asist, 1.6 top çalma ortalamalarıyla takımının bu kategorilerinde ilk sırada yer alıyor.

PORZİNGİS GERİ DÖNÜYOR
Boston Celtics'in Letonyalı uzunu Kristaps Porzingis, ilk turdaki Heat serisinin 4'üncü maçında sakatlandıktan sonra konferans yarı finali ve finallerinde forma giyememişti. Porzingis'in sakatlığını atlattığını ve final serisinde forma giyebileceği açıklandı.

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NBA’de final serisi bu gece başlıyor
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