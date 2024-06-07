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Giriş Tarihi: 7.6.2024

F.Bahçe hızlı başladı!

F.Bahçe hızlı başladı!

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Süper Lig final serisinin ilk maçında Anadolu Efes’i farklı yenerek 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarılacivertliler, soyunma odasına da 51-36 önde gitti. Serinin ikinci müsabakası yarın yine Efes'in sahası Sinan Erdem'de oynanacak. Fenerbahçe'de Nigel Hayes 28 sayı, 5 ribaunt, 2 asist üretirken galibiyetin mimarı oldu. Pierre 16 sayı, 5 rubauntla mücadele ederken, kenardan gele Tarık Biberovic 10 sayı kaydetti. Lacivert-beyazlı takımda ise Ercan Osmani 18 sayı, 6 ribauntla oynadı. Shane Larkin ve Daniel Oturu ise rakip potaya 16'şar sayı gönderdi.
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F.Bahçe hızlı başladı!
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