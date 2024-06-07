F.Bahçe hızlı başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarılacivertliler, soyunma odasına da 51-36 önde gitti. Serinin ikinci müsabakası yarın yine Efes'in sahası Sinan Erdem'de oynanacak.Pierre 16 sayı, 5 rubauntla mücadele ederken, kenardan gele Tarık Biberovic 10 sayı kaydetti.Shane Larkin ve Daniel Oturu ise rakip potaya 16'şar sayı gönderdi.