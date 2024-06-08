Fenerbahçe, Anadolu Efes’i farklı yenerek final serisinde durumu 2-0 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Efes, müsabakaya Larkin, Clyburn, Doğuş Özdemioğlu, Ercan Osmani ve Jones ilk beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise Wilbekin, Calathes, Pierre, Hayes-Davis ve Papagiannis beşiyle parkeye çıktı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Papagiannis, Calathes, Hayes-Davis'in kaydettiği sayılarla 8-0'lık seri yakalayarak başladı. Efes'te Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketlerine, Fenerbahçe Wilbekin ve Calathes'in üçlükleriyle karşılık verdi. Özellikle dış sahada Wilbekin ile etkili olan sarı-lacivertliler, farkı 16 sayıya çıkardı (8-24). Oturu ve Rıdvan Öncel ile pota altından sayılar bulan Efes, çeyreğin bitimine 1 dakika 46 saniye kala skoru 27-15'e getirirken, periyot 31-16 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, ikinci çeyreğe de 4-0'lık seriyle başladı. Efes ise Bryant'ın serbest atış çizgisinden, Oturu'nun da pota altından sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Periyodun bitimine 5 dakika 59 saniye kala sarı-lacivertliler, Wilbekin'in üçlüğüyle farkı 19 sayıya yükseltti (22-41). Bu üçlüğün ardından Efes, mola aldı. Mola dönüşünde Erkan Yılmaz ve Wilbekin'in karşılıklı üçlükleriyle skor 47-27'ye geldi. Kalan dakikalarda Efes, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe hem savunmada hem hücumda sergilediği üstün oyunla soyunma odasına 53-38 önde girmeyi başardı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 3 dakikası sarı-lacivertlilerin 58-44'lük üstünlüğüyle geçildi. Efes'in hücumda üst üste top kayıpları yapmasıyla Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 4 dakika 54 saniye kala farkı yeniden 20 sayıya çıkardı (44-64). Wilbekin ve Pierre'in sayılarıyla farkı daha da açan sarı-lacivertliler, çeyreği 27 sayı farkla 78-51 galip kapattı. Üçüncü periyotun başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle Fenerbahçe, farkı 30 sayıya yükseltti (51-81). Efes ise Oturu ve Bryant'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe bulduğu pozisyonları iyi değerlendirdi ve son bölüme 15 sayılık farkla girdi. Kalan sürede de oyun hakimiyetini elinde tutan sarı-lacivertliler, müsabakadan 101-70 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de 7'si üç sayı olmak üzere 24 sayıyla oynayan Scottie Wilbekin, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Pierre ve Calathes de 13'er sayıyla katkı verdi. A. Efes'te ise Oturu'nun 21 sayılık performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Final serisinin üçüncü maçı, 10 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanması halinde Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.