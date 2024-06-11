Nefes kesen maç Efes’in

Anadolu Efes'in ev sahipliğindeki 2 maçı kazanıp Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinde 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko,Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 2 dakikayı 7-0 önde geçerken çeyreği de 16-13 üstün kapattı. İkinci periyotta da Jasikevicius'un ekibi,soyunma odasına 39-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Efes vites yükseltip skoru eşitledi: 44-44.Bu bölümde büyük çekişme yaşanırken son çeyreğe 56-56'lık eşitlikle gidildi. Karşılıklı sayılarla girilen final periyodunda bitime 3.8 saniye kalaAncak süreyi iyi kullanan Efes, Larkin'in turnikesiyle skoru 82-81'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı. Serinin dördüncü müsabakası yarın yine F.Bahçe'nin evinde olacak. Kanarya galip gelirse şampiyonluğa ulaşacak.Fenerbahçe'de üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dün oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte karşılaşmayı izleyerek takımına destek verdi. Hakem kararlarını beğenmeyen Başkan Koç, sık sık itirazlarda bulundu.