Red Bull Half Court’ta kazananlar belli oldu

Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye'nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court'ta zirvenin sahipleri 9 Haziran Pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen final müsabakalarıyla belirlendi.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta, kadınlar kategorisinde finalde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi karşısında galibiyete Atatürk Üniversitesi uzanırken, Erkekler kategorisinde ise Atatürk Üniversitesi'ni mağlup eden Beykoz Üniversitesi kupanın sahibi oldu.

Anıl Piyancı konseri izleyenlere keyifli anlar yaşattı

İçerik üreticisi Alper Biçen'in sunumuyla, üç sayı yarışmasını Atatürk Üniversitesi'nden Emre Can Yüksel, smaç yarışmasını ise Hussein Bajigah kazandı. "7" yarışmasında kazanan Adnan Ankaralı oldu.

Erkekler final maçı öncesinde Rap müzik sanatçısı Anıl Piyancı gerçekleştirdiği konserle etkinliği izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kazananlar New York yolcusu

Red Bull Half Court'un kazananları Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde gerçekleşecek dünya finalinde temsil etme hakkını kazandı.