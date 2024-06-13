Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Nick Calathes şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu
Giriş Tarihi: 13.6.2024 13:58

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Nick Calathes şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Nick Calathes şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti. Sarı lacivertlilerin yıldızı Nick Calathes, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yendi ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı. Ligde 11. şampiyonluğunu ilan eden sarı lacivertlilerde Nick Calathes ayrıldığını açıkladı.

Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Calathes, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım" dedi. Tecrübeli oyuncu gelecek sezon Monaco forması giyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Nick Calathes şampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA