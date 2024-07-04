Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-2027 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.