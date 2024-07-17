Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston’ı kadrosuna kattı

Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti. Litvanya takımı, bu doğrultuda ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı. Zalgiris'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 36 maçta 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bryant Dunston kariyerinde daha önce A. Efes ile 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston ayrıca Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynadı.