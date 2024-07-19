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Giriş Tarihi: 19.7.2024 16:00

FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

AA
FIBA Avrupa Kupası’nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı. TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak. İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek. Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak. Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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