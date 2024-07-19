FIBA Avrupa Kupası’nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı. TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak. İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek. Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak. Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.