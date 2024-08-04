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Giriş Tarihi: 4.8.2024 18:52

Arturs Zagars Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Litvanya ekibi Wolves'a kiralanan Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

AA
Arturs Zagars Fenerbahçe Beko’da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında transfer edilen ve geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Litvanya'nın Wolves ekibinde geçiren Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Sporcumuza, 'Fenerbahçe ailesine tekrar hoş geldin' diyor ve takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Wolves ile Litvanya liginde 19 karşılaşmaya çıkan Zagars; 10,2 sayı, 3,4 asist ve 1,8 ribaunt istatistikleri yakaladı.

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Arturs Zagars Fenerbahçe Beko'da
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