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Giriş Tarihi: 13.8.2024 13:42

Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

AA
Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu’nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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Fenerbahçe Beko, genç oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
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