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Giriş Tarihi: 13.8.2024 16:31

Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlık programı belli oldu.

AA
Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi ilk takım idmanını 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceği ve 5 hazırlık maçına çıkacağı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ve 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacağı, 14-15 Eylül'de ise Yunanistan'daki Girit Turnuvası'nda EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna ile mücadele edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Beko'nun son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da yapacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu
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