FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Merih Demiral sürprizi!

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'a Süper Lig devi talip çıktı.

KADIKÖY'E GELDİ

Merih Demiral'ın, 30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Sarı-Lacivertliler'in, Merih'in transferi için araştırmalar yaptığı kaydedildi. "Fenerbahçe her zaman benim içimde bir yara" diyen 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. Ancak kulübü Al-Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz.

MOURINHO'NUN ELİ GÜÇLENECEK

Avrupa Ligi için 4 tane altyapıdan yetişen oyuncu bildirmek zorunda olan Kanarya'da şu anda bu kriteri karşılayan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe altyapısından çıkan Merih Demiral transferi gerçekleşirse, bu konuda Mourinho'nun elini güçlendirecek.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Milli futbolcunun Suudi Arabistan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)