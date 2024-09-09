Panathinaikos’a imza atan Cedi Osman: Benim için kolay bir seçim oldu

San Antonio Spurs'tan ayrılan Cedi Osman yeniden Avrupa basketbolunda boy gösterecek. Panathinaikos ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

Cedi Osman açıklamasında, "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikoslu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak" dedi.

Cedi Osman ayrıca, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.