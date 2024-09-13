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Giriş Tarihi: 13.9.2024 20:08

Fenerbahçe Beko’da Luka Samanic ile yollar ayrıldı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi son şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni transferlerden Hırvat forvet Luka Samanic ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

DHA
Fenerbahçe Beko’da Luka Samanic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Luka Samanic ile yollar ayrıldı Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic'e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."

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Fenerbahçe Beko’da Luka Samanic ile yollar ayrıldı
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