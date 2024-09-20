Potaya yeni sponsor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic ve oyuncuları katıldı.