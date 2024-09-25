Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'den Ergin Ataman kararı! "Görevde olduğu sürece Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz"
Giriş Tarihi: 25.9.2024 13:32 Son Güncelleme: 25.9.2024 13:38

Fenerbahçe'den Ergin Ataman kararı! "Görevde olduğu sürece Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz"

Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevini sürdürdüğü süre boyunca milli takıma oyuncu göndermeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe’den Ergin Ataman kararı! Görevde olduğu sürece Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;
'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Ergin Ataman kararı! "Görevde olduğu sürece Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA