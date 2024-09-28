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Giriş Tarihi: 28.9.2024 13:28

Basketbol Gelişim Merkezi, yarın hizmete girecek

Basketbol Gelişim Merkezi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda saat 17.00'de başlayacak.

DHA
Basketbol Gelişim Merkezi, yarın hizmete girecek

Yetenek yarışması ve çeşitli etkinliklerin sporseverlerle buluşacağı törende, resmi açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

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Basketbol Gelişim Merkezi, yarın hizmete girecek
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