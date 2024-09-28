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Giriş Tarihi: 28.9.2024

Özrü kabahatinden büyük

Skandal paylaşım yapan F.Bahçe’de oynayan Nigel Hayes-Davis için sarılacivertlilerin sessiz kalması eleştirildi

Özrü kabahatinden büyük
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilmişti. Tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım atan ve paylaşımını kaldırarak "Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim.




Maksadım bu değildi" açıklamasında bulunan ABD'li basketbolcu özür dilese de büyük tepki çekti. Olayın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden oyuncusu için ses çıkmazken Hayes-Davis'e yaptırım uygulanması gerektiğini ifade eden sporseverler, "Hemen sözleşmesini feshedin", "Milli takıma oyuncu göndermeme kararı alan Fenerbahçe, şu rezalete aksiyon almalı" diyerek eleştiride bulundular.
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Özrü kabahatinden büyük
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