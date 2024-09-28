Özrü kabahatinden büyük

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilmişti. Tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım atan ve paylaşımını kaldırarakaçıklamasında bulunan ABD'li basketbolcu özür dilese de büyük tepki çekti. Olayın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden oyuncusu için ses çıkmazken Hayes-Davis'e yaptırım uygulanması gerektiğini ifade eden sporseverler,diyerek eleştiride bulundular.