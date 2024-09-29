Basketbol süper tesisine kavuşuyor

Türk basketbol tarihinin en büyük yatırımı olan Basketbol Gelişim Merkezi, bugün Zeytinburnu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda 17.00'de başlayacak. Çeşitli etkinliklerin sporseverlerle buluşacağı organizasyonda, resmi açılış sonrası F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
70 bin metrekare alana kurulan, İstanbul'un kalbinde yer alan dev komplekste; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor.
Tesis erkek ve kadın milli takımlarının da yeni evi olacak.
DEV KUPA SAHİBİNİ BULUYOR
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün kozlarını paylaşacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Kupada en son 2022'de yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip gülen taraf olmuştu.