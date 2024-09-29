Basketbol süper tesisine kavuşuyor

Türk basketbol tarihinin en büyük yatırımı olan Basketbol Gelişim Merkezi, bugün Zeytinburnu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak.70 bin metrekare alana kurulan, İstanbul'un kalbinde yer alan dev komplekste; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, müze ve kütüphane bulunuyorTesis erkek ve kadın milli takımlarının da yeni evi olacak.Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün kozlarını paylaşacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Kupada en son 2022'de yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip gülen taraf olmuştu.