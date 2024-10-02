Düelloyu Bahçeşehir kazandı

Avrupa Kupası'nın A Grubu 2. hafta maçında iki Türk ekibi karşı karşıya geldi.İlk çeyrekte 11-0'lık seriyle başlayan Kartal'a pota altından sayılar bulan ve Smith'in üçlüğüyle cevap veren Kırmızı Ejderhalar 23-21 öne geçti. İkinci periyotta da Bahçeşehir farkı açtı: 47-32. Üçüncü çeyreği de 67-46 üstün kapatan kırmızı-lacivertliler, parkeden 87-66 galip ayrıldı.