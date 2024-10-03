Olaylı derbi ertelendi!

Avrupa'daki Türk derbisi çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Basketbolda FIBA Süper Kupa maçında, bayanlarda son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe
ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş
karşı karşıya geldi. 2. dakika oynanırken tribünlerden atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle hakemlerin uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitti.
30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın devam edeceği anons edildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada mücadelenin bugün saat 16.30'da seyircisiz oynanacağı bildirildi.