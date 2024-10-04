Avrupa’nın süperi Fenerbahçe

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet
ile EuroCup finalisti Beşiktaş
'ın karşılaştığı FIBA Kadınlar Süper Kupa'sında şampiyon Fenerbahçe oldu.
Çarşamba akşamı tribün olayları nedeniyle düne ertelenen ve Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanan maçta sarılacivertliler, ezeli rakibini 79-63 devirerek kupaya uzandı.
İlk yarıyı Beşiktaş'ın 37-33 üstünlükle soyunma odasına gittiği mücadelede Kanarya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sevgi'nin sayıları, Gabby'nin de pota altındaki ribauntlarıyla etkili olan F.Bahçe, maçı 16 sayı farkla kazandı ve üst üste ikinci sezon hem EuroLeague hem de Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmayı başardı.