Avrupa’nın süperi Fenerbahçe

Son EuroLeague şampiyonuile EuroCup finalisti'ın karşılaştığı FIBA Kadınlar Süper Kupa'sındaÇarşamba akşamı tribün olayları nedeniyle düne ertelenen ve Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircisiz oynanan maçtaİlk yarıyı Beşiktaş'ın 37-33 üstünlükle soyunma odasına gittiği mücadelede Kanarya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sevgi'nin sayıları, Gabby'nin de pota altındaki ribauntlarıyla etkili olan F.Bahçe,