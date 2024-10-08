Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

- Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı

- Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi

- Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları

- Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi

- Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.