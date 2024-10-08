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Giriş Tarihi: 8.10.2024 23:20

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

İHA
Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
- Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı
- Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi
- Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları
- Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi
- Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi
- Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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