MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu. Karbon salınımını azaltan yerli NOx sensörleri ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkan MCT Technic, bu iş birliği ile spor dünyasında çevre bilincini artırmayı hedefliyor.MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray gibi büyük bir kulübün formasında yer almak, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığımızı geniş kitlelere ulaştırma fırsatıdır. Türkiye'nin ilk yerli NOx sensörünü üreterek karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli adımlar attık. Şimdi de sporun gücüyle bu bilinci yaymayı amaçlıyoruz. Galatasaray'ın mücadeleci ruhu, çevreye olan bağlılığımızla örtüşüyor ve bu iş birliği bizi daha da güçlendiriyor."

MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz da bu iş birliğinin, MCT Technic'in çevreci vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirtti. Yılmaz, "Çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz ve Galatasaray ile yaptığımız bu iş birliği, çözümlerimizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Sporun gücünü ve teknolojimizin çevreye katkısını bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz" dedi.

İmza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da birer konuşma yaptı. Özbek, sponsorlukla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Furkan Yılmaz'a Galatasaray'a karşı duyduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. O, başarılı bir iş adamı olarak kariyerinin ilk yıllarında büyük adımlar atıyor. İnşallah bundan sonra hem Galatasaray'la hem de kendi işiyle büyük başarılar elde eder. Verdikleri bu destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum ve iş birliğimizin devamını diliyorum."

Niyazi Yelkencioğlu ise MCT Technic ile yapılan sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Öncelikle MCT Technic'e, Hacı Bey'e ve Furkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinin her iki taraf için de başarılı olacağını düşünüyorum. Kendilerinden gelecekteki projelerde de destek sözü aldık ve önümüzdeki yıllarda diğer branşlarımızda da birlikte çalışacağız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.