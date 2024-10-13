Galatasaray, TOFAŞ’a mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 80-76 yendi. Galatasaray ise ligde oynadığın ilk iki maçı da kaybetmiş oldu.

MAÇTAKİ SAYI DAĞILIMI

Galatasaray: Livingston 18, Cummings 10, Blumbergs 3, Delgado 10, Göksenin Köksal 14, Sadık Emir Kabaca 4, Palmer 9, Izundu 8, Altan Çamoğlu, Samet Geyik

TOFAŞ: Reed 20, Perez 4, Yiğitcan Saybir 10, Obrien 10, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 8, Demircan Demir 6, Tolga Geçim 7, Berk Demir 2, Thompson 9

1. Periyot: 22-24

Devre: 45-43

3. Periyot: 59-63