Tarık Biberovic’ten Elijah Bryant’a cevap! ’Tüm bilgiler EuroLeague ile paylaşılmıştır’

Fenerbahçe ile Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 2'nci haftasında karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip kazanırken Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında yaşanan kavga maça damga vurmuştu

MAÇTA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in turnikesi sonrası Elijah Bryant ile birlikte iki oyuncu yerde kalmıştı. İkili arasında yaşanan gerilimde bir anda ortalık karışmıştı.

Elijah Bryant'la Tarık Biberovic arasındaki gerilimi diğer oyuncular büyümeden önlemişti. Maçın hakemleri, yaşanan gerilimi inceledikten sonra hem Elijah Bryant hem de Tarık Biberovic'i diskalifiye etmişti.

BRYANT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Anadolu Efes forması giyen Elijah Bryant, Tarık Biberovic ile yaşadığı tartışmaya dair "Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar oluştu. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." açıklamasını yapmıştı.

BİBEROVİC'TEN YANIT

Elijah Bryant'ın bu sözlerine Biberovic'ten yanıt geldi.

Tarık Biberovic'in açıklaması şu şekilde:

Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum. Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim.

Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim. Skorer