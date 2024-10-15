Anadolu Efes, deplasmanda mağlup!

THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Playtika Tel Aviv karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, sahadan 93-91'lik skorla mağlup ayrıldı.

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakanın en skorer ismi İsrail ekibinde 23 sayı üreten Saben Lee oldu.

Bu sonucun ardından Maccabi Playtika Tel Aviv, EuroLeague'deki 2'nci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Maxime Boubert

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Hoard 18, Lee 23, Menco 4, Sorkin 9, Dibartolomeo 3, Rivero 10, Cohen 5, Randolph 7, Blatt 14

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 10, Nwora 21, Smits 3, Thompson 10, Johnson 1, Poirier 22, Doğuş Özdemiroğlu 4, Ercan Osmani 7, Oturu 2, Willis 3

1'İNCİ PERİYOT: 23-24

DEVRE: 52-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74