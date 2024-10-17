Şampiyon F.Bahçe!

Voleybolda geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Burhan Felek'te oynanan maçta sarılacivertliler, rakibini 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı beşinci kez müzesine götüren F.Bahçe'de Melissa Vargas, MVP seçildi.
Milli voleybolcu, doğum gününde hem kupa kaldırdı hem de bu ödülü aldı.
AVRUPA'DA DESTAN YAZDIK!
BASKETBOLDA Avrupa'da mücadele eden 7 Türk takımı da dün rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Erkeklerde BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji,
evinde İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 110- 70 yendi. FIBA Avrupa Kupası'nda da A Grubu'nda TOFAŞ,
deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK'yı 96-69'luk skorla devirdi. B Grubu'nda ise Bursaspor İnfo Yatırım,
sahasında yine Kıbrıs Rum Kesimi takımı Anorthosis Famagusta'yı 86-79 mağlup etti. Kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin,
evinde Çekya'dan Zabiny Brno'yu 88-74 yendi. Fenerbahçe Opet de
C Grubu'nda İspanya'dan Casademont Zaragoza karşısında parkeden 84-64'lük zaferle ayrıldı. Bodrum Basketbol,
FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini 79-63 devirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring
de J Grubu'nda Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52'lik skorla bozguna uğrattı.