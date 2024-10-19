Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu.

Siyah Beyazlılar mücadeleyi 86-72'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Kartal, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezon oynadığı 3.maçtan da mağlup ayrıldı.

Ligde Beşiktaş, gelecek hafta Karşıyaka'yı ağırlayacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz,

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,

1. Periyot: 15-12

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-58

Beş faulle oyundan çıkan: 35.72 Terry (Beşiktaş Fibabanka)