Ataman yine kazandı!

Basketbolda THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, evinde taraftarının desteğine rağmen Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu. Beşinci hafta müsabakasında Yunan takımı ilk çeyreği 21-16 önde bitirirken, devreyi de 46-35 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte Panathanikos 62-54'lük avantaj yakalayıp son bölüme giderken Kanarya bu sürede vites yükseltti hatta 5 sayı öne geçti.
Ancak eski F.Bahçeli Sloukas'ın etkili performansıyla, kazanan Panathinaikos oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Skylar Mays ilk maçına çıktı.
5 dakika süre alırken 4 sayı ve 1 ribaunt kaydetti. Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 3 maçı da kazandı.