Ataman yine kazandı!

Basketbolda THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, evinde taraftarının desteğine rağmen Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu. Beşinci hafta müsabakasında Yunan takımı ilk çeyreği 21-16 önde bitirirken, devreyi de 46-35 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte Panathanikos 62-54'lük avantaj yakalayıp son bölüme giderkenAncak eski F.Bahçeli Sloukas'ın etkili performansıyla, kazanan Panathinaikos oldu.5 dakika süre alırken 4 sayı ve 1 ribaunt kaydetti.