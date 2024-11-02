Kanarya seriye bağladı

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında taraftarının muhteşem desteğiyle Sırbistan takımı Partizan Mozzart'ı 89-72 mağlup etti. Müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-15, ikinci periyodu da 44-31 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 67-53'lük avantajla geçen Kanarya, parkeden 89-72 galip ayrıldı.F.Bahçe üst üste ikinci maçını kazandı. Jasikevicius'un ekibi, toplam 7 mücadelede 5. zaferini elde etti.galibiyetle sonuçlanan Partizan maçında özel konuklar da vardı.Şu an Partizan'ı çalıştıran eski F.Bahçe başantrenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'la hasret giderdi. Ayrıca bugün 72 yaşına giren Yıldırım'ın doğum günü, dün gece salonda alkışlarla kutlandı.olduğu gerekçesiyle geçen yıl A Milli Basketbol Takımımızın olimpiyat ön elemeleri kadrosuna katılmayan Shane Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından cezalandırılmış veA Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, oyuncunun 2025 Avrupa Şampiyonası için Milli Takım'a geri döneceğini açıkladı. Larkin'in YouToube kanalına konuk olan Ataman, "Shane'in Türk basketboluna yardım etmek istediğini biliyorum" dedi.