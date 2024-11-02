Kanarya seriye bağladı

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında taraftarının muhteşem desteğiyle Sırbistan takımı Partizan Mozzart'ı 89-72 mağlup etti. Müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-15, ikinci periyodu da 44-31 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 67-53'lük avantajla geçen Kanarya, parkeden 89-72 galip ayrıldı. Nigel Hayes 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Tarık Biberovic de 17 sayı attı.
F.Bahçe üst üste ikinci maçını kazandı. Jasikevicius'un ekibi, toplam 7 mücadelede 5. zaferini elde etti.
BAŞKANLAR DAMGA VURDU
F.Bahçe'nin
galibiyetle sonuçlanan Partizan maçında özel konuklar da vardı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz ile birlikte başkan Ali Koç'un yanında karşılaşmayı izledi.
Şu an Partizan'ı çalıştıran eski F.Bahçe başantrenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'la hasret giderdi. Ayrıca bugün 72 yaşına giren Yıldırım'ın doğum günü, dün gece salonda alkışlarla kutlandı.
LARKİN MİLLİ TAKIM'A DÖNDÜ
Sakat
olduğu gerekçesiyle geçen yıl A Milli Basketbol Takımımızın olimpiyat ön elemeleri kadrosuna katılmayan Shane Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından cezalandırılmış ve yerli statüsü elinden alınmıştı.
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, oyuncunun 2025 Avrupa Şampiyonası için Milli Takım'a geri döneceğini açıkladı. Larkin'in YouToube kanalına konuk olan Ataman, "Shane'in Türk basketboluna yardım etmek istediğini biliyorum" dedi.