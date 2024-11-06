Babam sağ olsun!

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basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'in 7. haftasında takımı Houston Rockets'in New York Knicks'i 109-97 mağlup ettiği maçta double- double yaptı.
22 yaşındaki oyuncu 25 sayı atarken 14 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla takımının en skoreri oldu. Alperen'in bu performansının sebebi ise sonradan ortaya çıktı… Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alperen, "Annem ve babam her sene buraya geliyor.
Bu benim için büyük bir motivasyon, babam burada olduğunda kötü oynamaya korkuyorum. Çünkü eve gittiğimde tüm gece benimle konuşur"
dedi. Milli sporcumuz bu sezon 7 maçta 16 sayı ortalamasıyla oynadı.