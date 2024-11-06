Babam sağ olsun!

basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'in 7. haftasında takımı22 yaşındaki oyuncu 25 sayı atarken 14 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla takımının en skoreri oldu. Alperen'in bu performansının sebebi ise sonradan ortaya çıktı… Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alperen, "Annem ve babam her sene buraya geliyor.Bu benim için büyük bir motivasyon,dedi. Milli sporcumuz bu sezon 7 maçta 16 sayı ortalamasıyla oynadı.