Anadolu Efes evinde Monaco’ya mağlup!

EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes ile Monaco, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadeleyi Monaco 69-81'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 15 sayıyla Papagiannis oldu. Son 3 maçta ikinci kez yenilen Anadolu Efes'te ise Poirier 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Monaco ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carmelo Paternico, Nick Van Den Broeck

ANADOLU EFES: Nwora 8, Thompson 8, Poirier 14, Ercan Osmani 11, Bryant 5, Beaubois 8, Smits 10, Oturu 2, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu, Hollatz, Johnson Jr

MONACO: James 12, Diallo 9, Blossomgame 6, Motiejunas 8, Loyd 14, Papagiannis 15, Okobo 6, Strazel 5, Brown 4, Furkan Korkmaz 2, Tarpey, Jaiteh

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

DEVRE: 41-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52