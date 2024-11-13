Hayes-Davis şov yaptı Kanarya zirveyi kaptı

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. İlk çeyreği 21-13 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaoyuna tutunup soyunma odasına 35-30 üstün gitti. İkinci yarıda Alman ekibi eşitliği sağlasa da Hayes- Davis'in önderliğinde üst üste skor üreten Kanarya, son çeyreği 67-58'lik avantajla girdi. Bu bölümde de Hayes-Davis takımı sırtladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Jasikevicius'un ekibi parkeden 87-76 galip ayrıldı. Hayes- Davis 25 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi. Hall 12, Colson ve Tarık Biberovic de 11'er sayı attı. F.Bahçe üst üste 4, toplamda da 7. galibiyetini alırken maç fazlasıyla liderliğe kuruldu.