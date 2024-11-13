Hayes-Davis şov yaptı Kanarya zirveyi kaptı

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. İlk çeyreği 21-13 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci periyotta Guduric ve Melli ile
oyuna tutunup soyunma odasına 35-30 üstün gitti. İkinci yarıda Alman ekibi eşitliği sağlasa da Hayes- Davis'in önderliğinde üst üste skor üreten Kanarya, son çeyreği 67-58'lik avantajla girdi. Bu bölümde de Hayes-Davis takımı sırtladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Jasikevicius'un ekibi parkeden 87-76 galip ayrıldı. Hayes- Davis 25 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi. Hall 12, Colson ve Tarık Biberovic de 11'er sayı attı. F.Bahçe üst üste 4, toplamda da 7. galibiyetini alırken maç fazlasıyla liderliğe kuruldu. Anadolu Efes ise deplasmanda İspanyol kulübü Baskonia'yı 89-84 mağlup etmeyi başardı. Bryant 20, Thompson da 18 sayı kaydetti.