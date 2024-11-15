Potada dev derbi! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor...

Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS'ta derbi heyecanı durmaksızın devam ediyor. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı 17 Kasım Pazar akşamı 20.30'da oynanacak.

POTA'DA DERBİ ZAMANI

Ligin zirvesinde yer alan Anadolu Efes; Tomislav Mijatovic'in önderliğinde yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Nwora'nın sayı yükünü çektiği Anadolu Efes'te, Vincent Poirier, Derek Willis ve Doğuş Verimlilik Puanı'nda Efes'in liderleri olarak öne çıkıyor. Shane Larkin'in yokluğunda ligde fire vermeyen Efes, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile deplasmanda heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak.

Eski oyuncusu ve Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sarunas Jasikivecius ile geçen sezon yeni bir hikayeye başlayan Fenerbahçe Beko, bu sezon kendi evindeki Aliağa Petkimspor mağlubiyetinin ardından oynadığı üç maçı da kazanarak formunu yukarı çıkarmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde ezeli rakibi karşısında kazanarak zirve mücadelesinde elini güçlendirmek isteyecek.

HAFTA SONU BOYUNCA BASKETBOL HEYECANI DEVAM EDECEK

Ligde zirveyi Anadolu Efes ile paylaşan Tofaş kendi evinde Aliağa Petkimspor'u 17 Kasım Pazar 15.30'da Tofaş Spor Salonu'nda ağırlayacak. 16 Kasım Cumartesi 20.30'da başkent ekibi Türk Telekom kendi evinde ligde henüz galibiyet alamayan Manisa Basket'i konuk edecek. Cumartesi gününün diğer önemli maçlarında; Galatasaray, Mersinspor ile evinde karşılaşırken, Beşiktaş Fibabanka Onvo Büyükçekmece Basketbol ile mücadele edecek.