Efes’e ilk yenilgisini Fenerbahçe yaşattı

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, yoluna namağlup devam eden Anadolu Efes'i 86-72 yenmeyi başardı. Dengeli geçen ilk periyot 21-21 eşitlikle sona ererken ikinci çeyrekte Efes'ten Vincent Poirier kısa sürede sportmenlik dışı faul ve teknik faul alarak diskalifiye oldu.
Etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, devreyi 49-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta Kanarya farkı korurken son çeyreğe 67-50'lik skorla gidildi. Bu bölümde Efes'te Elijah Bryant, hakeme itirazı sebebiyle diskalifiye edildi.
Fenerbahçe Beko parkeden 14 sayı farkla galip ayrılırken 6. zaferine imza attı, Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı. Maçın en skorer ismi, 23 sayı kaydeden Bryant oldu. F.Bahçe'de ise 19 sayı kaydeden Arturs Zagars, galibiyette önemli rol oynadı.
Bu arada F.Bahçe'nin futbol takımının yıldızı İrfan Can Kahveci de müsabakayı izlemek için salondaydı. Diğer sonuçlar şu şekilde:
Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa: 84-73, Tofaş-Aliağa Petkim: 107-99, Yukatel Merkezefendi-Bursaspor: 74-88.