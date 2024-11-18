Efes’e ilk yenilgisini Fenerbahçe yaşattı

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, yoluna namağlup devam eden Anadolu Efes'i 86-72 yenmeyi başardı. Dengeli geçen ilk periyot 21-21 eşitlikle sona ererken ikinci çeyrekte Efes'tenEtkinliğini artıran sarı-lacivertliler, devreyi 49-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta Kanarya farkı korurken son çeyreğe 67-50'lik skorla gidildi. Bu bölümde Efes'teFenerbahçe Beko parkeden 14 sayı farkla galip ayrılırken 6. zaferine imza attı, Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.Bu arada F.Bahçe'nin futbol takımının yıldızı İrfan Can Kahveci de müsabakayı izlemek için salondaydı.Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa: 84-73, Tofaş-Aliağa Petkim: 107-99, Yukatel Merkezefendi-Bursaspor: 74-88.