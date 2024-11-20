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Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:17

Alphonso Davies'e Premier Lig devi talip oldu!

Ruben Amorim'i teknik direktörlük koltuğuna getiren Manchester United yönetimi flaş bir transfere imza atmak istiyor. Real Madrid ile de anılan Bayern'in yıldızı Alphonso Davies'e İspanyol kulübünden daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Alphonso Davies’e Premier Lig devi talip oldu!

Yeni hocası Ruben Amorim ile bu sezona damga vurmak isteyen Manchester United yönetimi flaş bir transfer yapmak istiyor. Alman basınında Sky DE'nin bir haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı yıldız Alphonso Davies'e Bayern Münih ve Real Madrid'den daha yüksek bir maaş teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Portekizli hoca Ruben Amorim'in oyun planında kanat-bekler çok önemli olduğundan dolayı hem savunmada hem de ataklarda çok etkili olabilen Alphonso Davies'in transferi için tüm şartlar zorlanacak.

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Alphonso Davies'e Premier Lig devi talip oldu!
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